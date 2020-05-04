У Сумах починають згортати "карантинні" КПП

У Сумах починають прибирати створені на період карантину контрольно-пропускні пункти.

На необхідності проведення такої роботи у понеділок, 4 травня, під час проведення в Сумській міськраді апаратної нарад наголосив міський голова Олександр Лисенко.

"КПП уже свою місію виконали - тоді, коли це було потрібно, максимально обмежили в'їзд до міста і забезпечили контрольований в'їзд", - зазначив посадовець.

За його словами, наразі можна розглядати згортання КПП на певних напрямках.

"До 11 травня КПП існувати не будуть. Будемо іншим шляхом контролювати людей, які приїзжають до міста", – заявив мер.

Як повідомляв Укрінформ, з 26 березня Сумський міськвиконком запровадив додаткові обмежувальні заходи щодо запобігання та поширення на території Сумської міської ОТГ гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Зокрема, виконком ухвалив рішення створити стаціонарні контрольно-пропускні пункти на в’їздах на територію Сумської міської ОТГ. Загалом їх функціонує шість. На цих КПП чергові бригади із числа медиків, працівників поліції та Сумського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби здійснююють пірометричний контроль температури тіла водія та пасажирів транспортних засобів, санітарний огляд речей, багажу та вантажів авто, проводять дезінфекційні заходи.

Станом на ранок 4 травня у Сумській області 112 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, що на два більше, ніж було напередодні, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах).

Загалом в Україні станом на 9:00 4 травня 12 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків.