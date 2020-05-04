Вихід з карантину має передбачати першочергове відкриття дитсадків – мер Сум

План виходу з карантину у Сумах має передбачати першочергове відкриття дитсадків.

На цьому у понеділок, 4 травня, під час проведення в Сумській міськраді апаратної наради, яка проходила в онлайн режимі, наголосив міський голова Олександр Лисенко.

"Якщо підприємства з 11 травня розпочнуть роботу, необхідно готуватися до відкриття дитячих садочків, можливо, спочатку в черговому режимі", – зауважив посадовець.

За його словами, до 6 травня, всі керівники структурних підрозділів міської ради мають надати свої пропозиції щодо плавного виходу міста з карантину.

"Ми розробимо чіткий план, згідно з яким будемо діяти, коли офіційно завершиться карантин. Ситуація із захворюваністю в Сумах поки що стабільна, це ще й результат дисциплінованості та відповідальності містян. Надалі потрібно опрацювати всі моменти, що стосуються життєдіяльності міста – які підприємства будуть працювати, як рухатиметься транспорт, як впроваджуватимуться обмежувальні дії", – сказав міський голова.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 4 травня у Сумах підтверджено 13 випадків захворювання коронавірусною інфекцією. Усі – серед дорослих. 8 людей одужали, 5 перебувають на лікуванні, з них 4 - вдома. Всі вони знаходяться під наглядом сімейних лікарів. Наразі в обласному центрі 4 підозри на коронавірусну інфекцію.

У Сумській області 112 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, що на два більше, ніж було напередодні, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах. За минулу добу кількість одужалих від коронавірусу не змінилася: таких залишаються 62 людини.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. Із 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Карантин було продовжено до 11 травня 2020 року.

Сьогодні, 4 травня, уряд продовжив карантин до 22 травня, але з 11 травня відбудеться пом’якшення обежувальних заходів.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.