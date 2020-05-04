Зеленський: Повне скасування карантину – потенційно "плюс" 120 тисяч смертей до кінця року

Президент Володимир Зеленський заявив, що пом’якшення карантину не може бути передчасним та побажав українцям терпіння.

Про це він зазначив у відеозверненні у понеділок.

"Так, є негативний вплив карантину на економіку. Втрати від нього – болючі. Але потенційні втрати від високої захворюваності та смертності – катастрофічні. Згідно з дослідженнями, повна відміна карантину матиме шокуючі наслідки. Якщо завтра ми повернемось до звичного нам ритму життя – це потенційно плюс 120 тисяч смертей до кінця року. Саме тому пом’якшення карантину не може бути передчасним. Воно поетапне, і перше пом’якшення відбудеться вже скоро - 11 травня", - сказав Президент.

Він нагадав, що з 11 травня будуть відкриті, зокрема, парки, сквери, салони краси, літні майданчики кафе та ресторанів.

Зеленський закликав українців подивитися на статистику країн, де або не запроваджували карантинні заходи, або зробили їх м’якими. За його словами, у результаті в таких країнах - тисячі смертей та десятки тисяч захворілих щодня.

"Традиційно на початку звернення я бажаю вам здоров’я. А сьогодні, крім цього, я хочу побажати всім важливої запоруки цього здоров’я. Це – терпіння. Терпіння, щоб дотримуватись карантину та дочекатися безпечної обстановки", - зазначив глава держави.

Фото: Офіс Президента