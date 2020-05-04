Україні вдалося уникнути критичного сценарію з COVID-19 - Зеленський

Україні вдалося уникнути критичного сценарію щодо поширення коронавірусу завдяки вчасно вжитим жорстким заходам та професіоналізму лікарів.

Про це у відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський.

“Є дві причини, чому вдалося уникнути критичного сценарію. Перша – вчасно вжиті заходи. Друга – це заслуга наших українських лікарів”, - наголосив він.

За словами глави держави, він отримав багато звернень лікарських колективів з усіх куточків країни. Всі вони стосуються другого етапу медичної реформи.

“Ми створили робочу групу, куди увійшли академіки, професори та заслужені лікарі нашої країни. Вони спільно з новим керівництвом МОЗ проаналізували стан речей. Наше завдання – зберегти всі позитивні моменти й терміново виправити помилки. Зокрема, через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні. Майже 1000 лікарень отримає значно менше грошей, ніж у минулому році”, - зазначив Президент.

Також він поінформував, що під загрозою опинились екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби. "Я не можу всього цього допустити. Я не можу допустити скорочення бригад швидкої допомоги. І ситуацій, коли людині стало погано в понеділок, а швидка доїхала до неї у вівторок. Або якщо ви житель наприклад, Сумської області, то вам краще взагалі не хворіти, бо доведеться їхати на лікування за 200 кілометрів. Я не можу допустити, щоб кваліфіковані дитячі лікарі поїхали за кордон і було катастрофічне зростання дитячої смертності. Або щоб у найближчі два роки захворюваність на туберкульоз зросла на третину. Ми не можемо всього цього допустити, бо інакше це буде називатися не реформа, а диверсія", - додав президент. Він наголосив, що питання до реформи не означають, що наша медицина ідеальна й нічого не потрібно змінювати, та запевнив, що від початку коронавірусу як ніхто інший бачить, що українська медична галузь не просто вразлива, а фактично перебуває "за крок від коми".

Він закликав міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету ВР та головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих питань.

“Нам потрібне не згортання реформи, а її покращення. Визнання помилок та їхнє виправлення. Я впевнений, що глобальна вимога одна, і вона дуже проста: реформою мають бути задоволені і пацієнти, і медики всіх рівнів”, - заявив Зеленський.