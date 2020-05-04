Україні вдалося уникнути критичного сценарію з COVID-19 - Зеленський

Україні вдалося уникнути критичного сценарію з COVID-19 - Зеленський

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Укрінформ
Україні вдалося уникнути критичного сценарію щодо поширення коронавірусу завдяки вчасно вжитим жорстким заходам та професіоналізму лікарів.

Про це у відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський.

“Є дві причини, чому вдалося уникнути критичного сценарію. Перша – вчасно вжиті заходи. Друга – це заслуга наших українських лікарів”, - наголосив він.

За словами глави держави, він отримав багато звернень лікарських колективів з усіх куточків країни. Всі вони стосуються другого етапу медичної реформи.

“Ми створили робочу групу, куди увійшли академіки, професори та заслужені лікарі нашої країни. Вони спільно з новим керівництвом МОЗ проаналізували стан речей. Наше завдання – зберегти всі позитивні моменти й терміново виправити помилки. Зокрема, через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні. Майже 1000 лікарень отримає значно менше грошей, ніж у минулому році”, - зазначив Президент.

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Також він поінформував, що під загрозою опинились екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби.

"Я не можу всього цього допустити. Я не можу допустити скорочення бригад швидкої допомоги. І ситуацій, коли людині стало погано в понеділок, а швидка доїхала до неї у вівторок. Або якщо ви житель наприклад, Сумської області, то вам краще взагалі не хворіти, бо доведеться їхати на лікування за 200 кілометрів. Я не можу допустити, щоб кваліфіковані дитячі лікарі поїхали за кордон і було катастрофічне зростання дитячої смертності. Або щоб у найближчі два роки захворюваність на туберкульоз зросла на третину. Ми не можемо всього цього допустити, бо інакше це буде називатися не реформа, а диверсія", - додав президент.

Він наголосив, що питання до реформи не означають, що наша медицина ідеальна й нічого не потрібно змінювати, та запевнив, що від початку коронавірусу як ніхто інший бачить, що українська медична галузь не просто вразлива, а фактично перебуває "за крок від коми".

Він закликав міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету ВР та головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих питань.

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“Нам потрібне не згортання реформи, а її покращення. Визнання помилок та їхнє виправлення. Я впевнений, що глобальна вимога одна, і вона дуже проста: реформою мають бути задоволені і пацієнти, і медики всіх рівнів”, - заявив Зеленський.

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