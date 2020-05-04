Коронавірус в Україні: Ляшко розповів про завантаженість ліжок і ШВЛ у лікарнях

На сьогоднішній день завантаженість ліжок для хворих на коронавірус в Україні на рівні 12 відсотків.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на позачерговому засіданні уряду в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Завантаженість ліжок для хворих на коронавірус - 12 %, кількість апаратів штучної вентиляції легень - теж до 10% завантаженості. Таким чином, проведений аналіз вказує на відносно стабільне протікання процесу без вираженої тенденції до його зниження", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що епідситуація з коронавірусом залишається достатньо напруженою. Починаючи з кінця квітня спостерігається стабільне зростання кількості підтверджених випадків у найбільш населених областях, у Дніпропетровській на 30%, у Харківській на 40% і в Одеській області.

За словами Ляшка, найвищою захворюваність залишається в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Вінницькій областях.

Також Ляшко додав, що МОЗ розробило подання щодо пом’якшення протиепідемічних норм в рамках карантину.

"Ми вже 17 днів перебуваємо на певному плато, не перевищуючи кількість нових випадків впродовж доби більше 600. Тому, розуміючи потребу балансувати між збереженням економічного стану і епідемічної ситуації, ми розробили певне подання щодо можливого пом’якшення епідемічних та протиепідемічних норм", - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні уряду в понеділок Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 травня, але з 11 травня вводяться пом’якшення.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.