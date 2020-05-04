МОЗ виступає за адаптивний карантин - для кожного регіону різні вимоги

У Міністерстві охорони здоров'я виступають за введення механізму адаптивного карантину.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на позачерговому засіданні уряду у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми також хочемо запропонувати так званий критерій адаптивного карантину.Це коли у нас є певні області, та ж Чернівецька область, Івано-Франківська область, в яких дуже високий рівень захворюваності і дуже велика кількість хворих реєструється кожного дня. Звичайно, ми не можемо собі дозволити відкриття таке ж, як це відбувається в інших місцях. І ми вважаємо, що потрібно вводити такий механізм адаптивного карантину. Тобто, якщо десь ми відкриваємо більшу палітру засобів торгівлі, то десь повинно бути менше. Тобто, я думаю, що тут буде відповідне розуміння в тому числі і від місцевої влади", - сказав Степанов.

Він зазначив, що МОЗ і надалі аналізуватиме ситуацію з захворюваністю.

Також Степанов наголосив, що якщо буде негативна тенденція, то тоді одразу потрібно пом'якшення карантину звужувати.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив 5-етапний план виходу України з карантину. За його словами, реалізація цього плану може розпочатися з 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.

Наразі уряд має намір продовжити карантин до 22 травня.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.