Степанов прокоментував рішення мерів, які вирішили послабити карантин

У Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що мери міст, в яких вирішили послабити карантин, не зверталися з консультаціями до МОЗ, і припускають, що це політичне рішення.

Про це сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Яку аргументацію могли використовувати ті чи інші мери міст - мені невідомо. Принаймні, до нас за консультаціями, або до фахівців на місцях вони не зверталися. Тому, мабуть, це таке суто політичне рішення з чітким розумінням, що з 11 травня, всім зрозуміло, і ми це неодноразово говорили, ми будемо пропонувати пом’якшення карантинних заходів», - сказав Степанов, відповідаючи на запитання щодо його ставлення до ініціатив міських голів України послабити карантинний режим ще до рішення Кабміну.

Окрім того, він звернув увагу на юридичний бік питання.

«Якщо ми кажемо про юридичну частину, то законом про інфекційні хвороби чітко визначено, що введення карантину на території країни - це прерогатива виключно Кабінету міністрів. Тому це з юридичної точки зору як мінімум порушення закону, бо в органів місцевого самоврядування не існує таких повноважень», - зауважив міністр охорони здоров’я.

Степанов також розповів, як у МОЗ приймають рішення про послаблення карантину.

«Коли ми говоримо про будь-яке послаблення карантину, я можу розповісти, яким чином це відбувається в Міністерстві охорони здоров’я. Це рішення не грунтується на тому чи іншому баченні, умовно кажучи, чиновників. Для того, щоб виходити з такими ініціативами, Міністерство охорони здоров’я збирає відповідних фахівців, епідеміологів, вірусологів, ми дивимося на міжнародну практику, яким чином виходять з карантину в різних країнах. І потім уже на основі порад від наших фахівців, в який спосіб і як саме ми можемо виходити з карантину, ми вже робимо ті чи інші пропозиції», - розповів Степанов.

Він наголосив, що саме такий спосіб є правильний.

Як повідомляв Укрінформ, міського голову Черкас Анатолія Бондаренка викликають на допит у понеділок, 4 травня, у зв'язку з рішенням про передчасне пом'якшення карантину в місті.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ухваленого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв жорстку відповідь на скасування карантинних обмежень у Черкасах.

Як повідомлялося, станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.