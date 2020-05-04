Степанов: Ми поки не бачимо зменшення захворюваності на COVID-19

В Україні поки що не спостерігається зменшення кількості виявлених випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на позачерговому засіданні уряду в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Протягом вже 17 діб поспіль ми реєструємо від 400 до 600 захворювань на коронавірусну хворобу COVID-19 цілком по країні. При цьому ми збільшуємо кількість тестувань, але все ж ми не бачимо поки зменшення захворюваності. Але розуміємо, що є певна економічна умова і знаходження вже більше 50 днів в умовах карантину починає дуже сильно впливати на економіку, дуже сильно впливає на соціальну напругу, тобто люди хочуть розуміти, яким чином їм далі працювати", - заявив Степанов.

За його словами, потрібно чітко визначити механізм карантинних обмежень, а також санітарні норми, яких повинні дотримуватися у закладах, які відкриваються.

"Я вважаю, що обов’язково в тій постанові, яку ми приймемо і будемо допрацьовувати буквально за день-два, потрібно чітко визначити механізм саме карантинних обмежень, санітарних норм, які повинні бути в тих закладах, які ми відкриваємо. Це стосується і дистанції, і засобів індивідуального захисту, і дезінфекторів і таке інше. І потрібно це достатньо жорстко контролювати. Я вважаю, що контролювати повинна Держспоживслужба спільно з Національною поліцією, і обов’язково з органами місцевого самоврядування", - наголосив міністр.

Водночас він зауважив, що завдяки карантину в Україні вдалося "не звалитися в пік захворюваності, не навантажити нашу медичну систему до рівня, що ми не в змозі були б надавати медичну допомогу всім людям".

Як повідомлялося, станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.