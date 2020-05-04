Уряд з 11 травня починає зняття перших карантинних обмежень – яких саме

Уряд з 11 травня розпочинає зняття перших обмежень і переходить до концепції адаптивного карантину.

Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на позачерговому засіданні уряду в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уряд у першу чергу зацікавлений, аби якомога швидше запустити всі сфери економіки, які призупинилися через епідемію. У своїх рішеннях ми керуємося виключно даними наших профільних спеціалістів", – сказав Шмигаль.

За його словами, будуть відкриті для відвідувань парки, сквери, зони відпочинку.

Крім того, буде дозволено працювати салонам краси, перукарням, але за певних умов, які вже розроблені і будуть представлені Міністерством охорони здоров’я України.

"Ми дозволимо роботу закладів громадського харчування на виніс; роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів просто неба у закладах, зареєстрованих як оператори потужності. Це дуже важлива прив’язка і можливість контролювати, в тому числі органами місцевого самоврядування", – зазначив Шмигаль.

Також, за його словами, буде дозволена оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ.

Дозвіл працювати за певних умов отримають заклади побутового обслуговування населення за визначеними критеріями, музеї, бібліотеки, тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах.

"Стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси, сервіс побутової техніки. Все це буде прийнято. Постанова буде опублікована, і бізнес зможе бачити чітко, в яких сферах ми плануємо пом’якшення карантинних заходів з 11 травня", – повідомив глава уряду.

Водночас він зазначив, що наразі в Україні діють карантинні обмеження: "До 11 травня ми просимо українців дотримуватися правил. Це не тільки заклики уряду, а і наших лікарів, які зараз фактично на передовій. Дуже важливо правильно завершувати процес карантину".

Окремо Шмигаль зупинився на відповідальності місцевої влади.

"Ми розуміємо важливість співпраці з місцевою владою, але не нехтуйте правилами, які діють для всіх. Не можна ухвалювати рішення по виходу з карантину за власною забаганкою", – наголосив Прем’єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні уряду в понеділок Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 травня, але з 11 травня – пом’якшення.