Тищенко переконує, що "Велюр" на карантині готував на самовивіз

Під час карантину ресторан "Велюр" готував страви виключно на доставку і самовивезення.

Про це повідомив власник ресторану "Велюр", заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко у Facebook.

"Під час карантину ресторан "Велюр", як і всі заклади країни, готував страви виключно на доставку і самовивезення. Гостей ресторан не приймав, столики не бронював, у чому переконалися самі журналісти, коли знімали сюжет", - написав Тищенко.

При цьому він зазначив, що дійсно використовував приміщення ресторану для особистих зустрічей і цього ніколи не приховував.

"Тим більше, що приміщення добре вентилюються і площа ресторану дозволяє проводити зустрічі з дотриманням соціальної дистанції. Більше того, я не хотів наражати на небезпеку ні себе, ні інших людей. Якщо це є порушенням закону - ресторан "Велюр" заплатить штраф, і я це проконтролюю", - розповів Тищенко.

Він додав, що "готовий понести покарання незалежно від того, що написано в законі".

Депутат також пропросив його вибачити, якщо його зустрічі "піддавали когось ризику захворіти".

Крім того, Тищенко пообіцяв готувати й особисто доставляти обіди для лікарів київських лікарень щонеділі до закінчення карантину.

Як повідомлялося, журналісти в програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом" з'ясували, що столичний ресторан "Велюр", який входить у мережу "Наша карта", що належить заступнику голови фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку, під час карантину відвідували депутати, чиновники і бізнесмени.

Сам Тищенко заявив, що дотримується карантину, а в своєму ресторані проводить особисті зустрічі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні уряду 4 травня повідомив, що поліція в Києві встановила порушення карантинних вимог в ряді столичних закладів громадського харчування, в тому числі в ресторані «Велюр».