"Велюровий" карантин: у Києві закрили ще три ресторани

Поліція встановила у Києві порушення карантинних вимог у ряді столичних закладів громадського харчування.

Мова, зокрема, йде про ресторани "Велюр", "Fabius" та інші, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на позачерговому засіданні уряду у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перевірка встановила майже по кожній області порушення, і ми маємо в лідерах, як це не дивно, Рівненську область, - 26 випадків. Це я говорю про об'єкти громадського харчування. Донецька область - 17 випадків, Харківська - 14, Запорізька - 14 і так далі. В тому числі ресторани в Києві - "Виноградний хутір", "Mon Sher", "Велюр", "Fabius", - заявив Аваков.

За його словами, всі ці ресторани порушили вимоги карантину.

"Мають місце адміністративні протоколи. Вважаю, що суди нас підтримають в цьому. Зараз всі ці заклади зачинені і виконують наші вимоги", - додав очільник МВС.

Як повідомлялося, журналісти в програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом" з'ясували, що столичний ресторан "Велюр", який входить до мережі "Наша карта", що належить заступнику голови фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку, під час карантину відвідували депутати, чиновники та бізнесмени.

Сам Тищенко заявив, що дотримується карантину, а у своєму ресторані проводить особисті зустрічі.