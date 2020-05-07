В Україні змінили умови реєстрації та отримання допомоги по безробіттю

Кабінет міністрів України запровадив низку змін щодо умов реєстрації та отримання допомоги по безробіттю. Тепер заяву про надання статусу безробітного можна подати дистанційно - через електронну пошту чи онлайн-портал послуг «Дія».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

«Протягом карантину урядом запроваджено низку законодавчих змін, які значно спростили умови реєстрації в службі зайнятості та отримання допомоги по безробіттю на цей період. По-перше, забезпечено можливість подання заяв про надання статусу безробітного та допомоги по безробіттю дистанційно, тобто на електронну пошту центру зайнятості або через онлайн-портал державних послуг «Дія», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що з 650 до 1000 грн підвищено мінімальний розмір допомоги по безробіттю на період карантину та протягом 30 днів після його завершення.

Крім того, зареєстрованим у службі зайнятості безробітним допомога призначається з першого дня набуття статусу, навіть тим, хто був звільнений у період карантину за власним бажанням (до карантину звільненим за власним бажанням допомога виплачувалася з 91-го дня набуття статусу).

Наголошується, що роботодавці з малого та середнього бізнесу, які зупинили чи скоротили свою діяльність під час карантину, можуть отримати допомогу по частковому безробіттю для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час.

Чинним законодавством не встановлено граничних термінів реєстрації громадянина в Державній службі зайнятості після звільнення з роботи. Але щоб отримувати допомогу з урахуванням заробітної плати за останнім місцем роботи, зареєструватися треба протягом 6 місяців після звільнення.

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У разі виникнення питань, пов’язаних із наданням послуг з працевлаштування у період карантину, можна телефонувати за номером «гарячої лінії» регіону або на «гарячу лінію» Державної служби зайнятості 0 800 50 99 66.

Як повідомляв Укрінформ, нові робочі місця в Україні наразі можуть бути створені в ході реалізації проєкту "Велике будівництво" та у соціальній сфері.

Про це йшлося на робочій нараді під головуванням міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова щодо ініціативи Прем'єр-міністра про створення додаткових 500 тисяч робочих місць.