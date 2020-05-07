В уряді обговорили можливості створення нових робочих місць в Україні

Нові робочі місця в Україні наразі можуть бути створені в ході реалізації проєкту "Велике будівництво" та у соціальній сфері.

Про це йшлося на робочій нараді під головуванням міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова щодо ініціативи Прем'єр-міністра про створення додаткових 500 тисяч робочих місць.

"Як показує дашборд, зараз в Україні є 456 тисяч 755 безробітних, з них 96 тисяч 626 стали такими від початку карантину. На виконання ініціативи Прем'єр-міністра відбулася нарада з зацікавленими міністерствами, обговорювалася кількість можливих робочих місць у зв'язку з реалізацією ініціативи Президента по "Великому будівництву", кількість можливих новостворених робочих місць в соціальній сфері у зв'язку з потребою догляду в умовах самоізоляції за особами літнього віку, а також інші сукупні доходи", - розповів у коментарі Укрінформу Олег Немчінов.

Крім того, міністр зазначив, що зараз в Україні на державній службі є загалом близько 29 тисяч вакансій.

"Фахівці, які працювали в галузях, пов'язаних з інтелектуальною працею, зокрема, в галузі туризму, сфері послуг, і які зараз не знайдуть себе на будові чи в галузі сезонних робіт у сільському господарстві, можуть себе реалізувати на новій державній службі", - підкреслив Немчінов.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявив, що уряд працює над створенням вже у травні для українців, які залишилися без роботи через карантин, 500 тисяч робочих місць.

Наприкінці квітня в Україні запрацював дашборд q.rating.zone, на якому можна відслідковувати вплив карантину на економіку. На ресурсі зібрано понад 30 показників, де можна відслідковувати стан захворюваності на COVID-19, міграційні та демографічні процеси, зайнятість населення, торгівлі, бюджету, податків, тощо.

Дані наводяться починаючи з 1 жовтня 2019 р. і постійно оновлюються. На сайті публікується інформація, отримана від державних органів влади.