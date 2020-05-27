Степанов розповів, чи планує МОЗ вносити зміни у протоколи лікування COVID-19

На цьому тижні робоча група, до складу якої ввійдуть фахівці різних спеціальностей, визначиться щодо використання препарату гідроксихлорохіну при лікуванні COVID-19.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дійсно, ми відслідковуємо все, що в нас відбувається у світі, відслідковують, в тому числі, наші фахівці. На цьому тижні буде збиратися робоча група. Я хочу наголосити, що ця робоча група складається з провідних спеціалістів, які є в Україні, різних спеціальностей: є анестезіологи, епідеміологи, інфекціоністи, ендокринологи, кардіологи, тобто це провідні наші фахівці, які безпосередньо лікують, дають рекомендації, також відслідковують все, що відбувається у світі. З урахуванням останніх рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, з урахуванням того, що відбувається у світі, у Сполучених Штатах Америки, в Європі, з урахуванням нашого досвіду використання цього лікарського засобу, вони будуть вже приймати рішення, яке потім буде надане мені на затвердження і після цього буде затверджено", - сказав Степанов, відповідаючи на запитання, чи планує МОЗ вносити зміни у протоколи лікування COVID-19 та вилучати препарат гідроксихлорохін, у зв'язку з повідомленням ВООЗ про зупинку клінічних випробувань цього препарату через виявлені негативні ефекти.

Він наголосив, що в цьому питанні повинні визначатися виключено фахівці, "а не Google, і експерти, так звані".

Як повідомлялося, вчені виявили зростання кількості летальних випадків серед госпіталізованих пацієнтів з COVID-19, які приймали гідроксихлорохін та хлорохін. Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила випробування цих засобів.

Як повідомляв Укрінформу, станом на 27 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 905 випадків COVID-19. За добу – 321 новий випадок. Від початку епідемії одужали 7 995 людей, 658 – померли.