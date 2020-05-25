ВООЗ призупинила випробування хлорохіну та гідроксихлорохіну як ліків проти COVID-19
Про це на брифінгу заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.
"Виконавча група взяла тимчасову паузу у випробуванні гідроксихлорохінової групи ліків, поки дані перевіряються Радою з моніторингу безпеки даних. Ця проблема пов'язана з використанням гідроксихлорохіну та хлорохіну", - заявив Гебреісус.
Він повідомив, що напередодні науковці опублікували дослідження щодо застосування цих препаратів та їх впливу на хворих з COVID-19 пацієнтів.
У зв'язку з цим ВООЗ вирішила провести всебічний аналіз та критичну оцінку всіх наявних у світі доказів, щоб адекватно оцінити потенційні переваги та шкоду у лікуванні Covid-19 від цих медичних засобів.
Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, станом на ранок 25 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5,5 млн, з них 346,9 тис. летальних випадків, одужали 2,3 млн осіб.
Фото: YURI CORTEZ