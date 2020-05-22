Антималярійні ліки, які "рекомендував" Трамп, збільшують смертність від COVID-19

Масштабні медичні дослідження підтвердили вищий рівень смертності серед людей, що на тлі захворювання на COVID-19 приймали гідроксихлорохін та хлорохін, які на початку пандемії розхвалював глава Білого дому.

Про це повідомляє у п'ятницю CNN із посиланням на наукові дослідження.

"Хворі на COVID-19 з тяжким перебігом хвороби, які проходили лікування гідроксихлорохіном чи хлорохіном, частіше помирали або отримували розвиток небезпечної аритмії серця", - зазначається в публікації.

Зазначається, що дослідники проаналізували дані понад 96 тис. пацієнтів з 671 лікарні, які мали підтверджений діагноз COVID-19. Майже 15 тис. пацієнтів отримували протималярійні препарати – гідроксихлорохін чи хлорохін, або ж один із них у поєднанні з антибіотиком.

Усі випадки застосування цих ліків або їх комбінацій були пов'язані зі збільшенням приблизно удвічі ризику смерті, ніж серед пацієнтів, що не приймали їх, зазначається у висновках.

Крім того, зазначають науковці, кількість пацієнтів з аритмією серця також зросла до 8% у групі хворих, які вживали антималярійні засоби, в той час як серед інших пацієнтів цей показник не перевищував 0,3%.

Як повідлмлялося, президент США Дональд Трамп під час брифінгів у Білому домі, присвячених боротьбі з коронавірусом, неодноразово заявляв, що гідроксихлорохін та хлорохін можуть вилікувати від коронавірусної хвороби. Попри те, що ці препарати не пройшли необхідних досліджень щодо лікування COVID-19, президент закликав американців "спробувати їх". Після цього виник гострий дефіцит цих преператів у аптеках США.

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