Штати випробовують антималярійні препарати для боротьби з COVID-19
Про це заявив президент США Дональд Трамп під час прес-конференції в четвер у Білому домі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Ніщо не завадить нам у пошуках того, що найкраще спрацює проти цього жахливого вірусу", - заявив президент.
При цьому, глава Білого дому згадав про ліки, зокрема, від малярії – хлорохін та гідроксихлорохін, які наразі дають перші результати в лікуванні хворих на COVID-19.
"Ми маємо пару препаратів, які показують дуже гарні результати і можуть бути негайно поставлені для споживання", - сказав Трамп.
Якщо препарати, які застосовують від малярії, ефективно спрацюють і проти нового коронавірусу, це може означати реальний прорив у зусиллях із протистояння неконтрольованому поширенню хвороби.
За останніми офіційними даними, загальна кількість хворих на COVID-19 у світі вже сягає 229 тис. людей. Принаймні, 9.819 пацєнтів померли, 84.962 людей одужали.