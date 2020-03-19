Штати випробовують антималярійні препарати для боротьби з COVID-19

Сполучені Штати застосовуватимуть лікарські засоби проти малярії для лікування хворих на COVID-19 й паралельно випробовуватимуть нові препарати.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час прес-конференції в четвер у Білому домі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ніщо не завадить нам у пошуках того, що найкраще спрацює проти цього жахливого вірусу", - заявив президент.

При цьому, глава Білого дому згадав про ліки, зокрема, від малярії – хлорохін та гідроксихлорохін, які наразі дають перші результати в лікуванні хворих на COVID-19.

"Ми маємо пару препаратів, які показують дуже гарні результати і можуть бути негайно поставлені для споживання", - сказав Трамп.

Якщо препарати, які застосовують від малярії, ефективно спрацюють і проти нового коронавірусу, це може означати реальний прорив у зусиллях із протистояння неконтрольованому поширенню хвороби.

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За останніми офіційними даними, загальна кількість хворих на COVID-19 у світі вже сягає 229 тис. людей. Принаймні, 9.819 пацєнтів померли, 84.962 людей одужали.