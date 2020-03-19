У Трампа готуються до 18-місячної пандемії коронавірусу

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє плани на випадок непередбачених обставин, згідно з одним з них пандемія коронавірусу може тривати 18 місяців або довше.

Про це повідомляє CNN.

"Федеральний план на 100 сторінок щодо подолання пандемії коронавірусу, отриманий CNN, показує, що адміністрація Трампа розробляє варіанти на випадок пандемії, що може розтягнутися на 18 місяців та довше, включаючи декілька хвиль захворюваності", - йдеться у повідомленні.

Хоча у документі не кажуть прямо, що адміністрація вважає, що пандемія триватиме 18 місяців, у ньому викладаються плани, що передбачають навіть триваліший термін спалаху епідемії задля забезпечення готовності державних органів.

Урядові установи також зазначають, що складно прогнозувати, наскільки серйозними будуть спалахи захворюваності.

У зазначеному документі кілька разів згадуються ризики, пов'язані з нестачею медичного обладнання, що може негативно позначитися на здатності державної влади виконувати свої функції.

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"Може виникнути нестача продуктів, що позначиться на галузі охорони здоров'я, службах екстреної допомоги та інших елементах критично важливої інфраструктури. Це включає в себе потенційно критичну нестачу діагностичних засобів, предметів медичного призначення ( засобів індивідуального захисту, ліків тощо) та медичного персоналу у деяких місцях", - йдеться у звіті.

Усього, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.\

Фото: The White House