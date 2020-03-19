Трамп підписав багатомільярдний закон з компенсаціями для хворих на коронавірус

Президент США затвердив у середу багатомільярдний законопроєкт, який передбачає компенсації та соціальні нарахування особам, що заразилися коронавірусом, а також членам їхніх сімей.

Про це повідомляє CNN.

"Президент Дональд Трамп підписав закон про пакет допомоги при коронавірусі, який включає положення про безкоштовне тестування на COVID-19 та оплачувані відпустки", - зазначається в повідомленні.

Крім того, документом передбачене збільшення допомоги по безробіттю.

Раніше цей законопроєкт пройшов процедури схвалення в Конгресі США.

Як уточнюється, працівники отримуватимуть оплачувані відпустки до двох тижнів, якщо вони проходять лікування від коронавірусу, або ж їм встановлений такий діагноз та наказано залишатися вдома на карантині.

Ці виплати становитимуть до $511 на день, що приблизно відповідає рівню зарплати до $133 тис. на рік. Водночас, члени сім’ї заражених працівників отримуватимуть до двох третин їхньої зарплати, втім не більше $200 на день.

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Тим часом, адміністрація Трампа веде переговори з республіканською більшістю в Сенаті щодо пакета економічних стимулів для надання допомоги малому бізнесу, а також окремим секторам, таким як авіаперевезення, які постраждали від поширення коронавірусу.

Загалом, за даними Центру системних наук та інженерії при Університеті Гопкінса, у США станом на середу виявлено 7786 інфікованих людей. Принаймні 118 пацієнтів померли. Повністю одужали 106 людей.