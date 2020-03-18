У США відтермінували сплату податків через коронавірус
Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін, повідомляє Los Angeles Times.
«Відомство відсуває крайній термін 15 квітня для сплати належних податків, надаючи приватним особам і багатьом підприємствам 90 додаткових днів для відправки чеків уряду», - йдеться в повідомленні.
За словами Мнучіна, фізичні особи можуть відкласти податкові зобов'язання на суму до $1 млн, а корпорації - на $10 млн.
«Все, що вам потрібно зробити, це подати ваші податки. Ви автоматично не отримуватимете нараховані відсотки і штрафи», - зазначив він.
За словами міністра, відтермінування вивільнить 300 млрд доларів ліквідності в економіці США, оскільки у приватних осіб і підприємств буде більше часу для сплати податків.
Як повідомлялося, напередодні адміністрація президента США Дональда Трампа ініціювала процедуру виділення додаткових $850 млрд для підтримання економічної стабільності в країні і звернулася з цією пропозицією до Конгресу.