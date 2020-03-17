Трамп хоче влити в економіку США додаткові $850 мільярдів – WP
Про це повідомила в вівторок американська авторитетна газета The Washington Post із посиланням одразу на чотири джерела в адміністрації, обізнані з плануванням.
"Адміністрація Трампа просить Конгрес схвалити масштабний пакет для економічного стимулювання в розмірі близько $850 млрд для запобігання падіння економіки через коронавірус", - зазначає видання.
Планується, що в вівторок міністр фінансів Стівен Мнучин озвучить деталі плану республіканській більшості в Сенаті.
Як стало відомо, пакет спрямований на вливання мільярдних сум в економіку, зменшення податку на заробітну плату, а також задіяння інших механізмів. Уточнюється, що близько $50 млрд адміністрація Трампа планує виділити на допомогу в галузі авіаперевезень.
Крім того, джерела поінформували, що допомога також передбачена для малого бізнесу.
Нагадаємо, коронавірус став однією з причин рекордного падіння індексів на фондовій біржі в Нью-Йорку.
Фото: The White House