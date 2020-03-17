Трамп спрогнозував “кінець” коронавірусу у США
Про це заявив президент США Дональд Трамп на брифінгу в понеділок, повідомляє The Hill.
При цьому Трамп посилався на слова посадовців у сфері охорони здоров’я, з якими раніше провів консультації. "Вони (посадовці – ред.) вважають, що це може бути серпень, може бути липень, а може, і довше", - сказав глава Білого дому.
Трамп також заявив, що не розглядає запровадження загальнонаціонального карантину в країні. Однак нині вирішується ситуація в окремих районах з неблагополучною обстановкою через коронавірус.
Протягом протягом наступних 15 днів американцям рекомендується уникати зібрань у публічних місцях за участю більш як 10 людей, уникати подорожей, не відвідувати бари, ресторани та фуд-корти. Натомість їм радять працювати або навчатися вдома.
Трамп закликав американців дотримуватися цих правил, щоб зупинити поширення коронавірусу у США.
За його словами, якщо всі люди втілять ці зміни у життя і згуртуються, вірус буде переможений.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих, з них тих, хто хворів Covid-19 і одужав, - 79 883, а померлих – 7 174.
В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний - на Житомирщині. У Чернівцях також померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.