Трамп спрогнозував “кінець” коронавірусу у США

Спалах коронавірусу у Сполучених Штатах може закінчитися у липні-серпні, однак може тривати і довше.

Про це заявив президент США Дональд Трамп на брифінгу в понеділок, повідомляє The Hill.

При цьому Трамп посилався на слова посадовців у сфері охорони здоров’я, з якими раніше провів консультації. "Вони (посадовці – ред.) вважають, що це може бути серпень, може бути липень, а може, і довше", - сказав глава Білого дому.

Трамп також заявив, що не розглядає запровадження загальнонаціонального карантину в країні. Однак нині вирішується ситуація в окремих районах з неблагополучною обстановкою через коронавірус.

Протягом протягом наступних 15 днів американцям рекомендується уникати зібрань у публічних місцях за участю більш як 10 людей, уникати подорожей, не відвідувати бари, ресторани та фуд-корти. Натомість їм радять працювати або навчатися вдома.

Трамп закликав американців дотримуватися цих правил, щоб зупинити поширення коронавірусу у США.

За його словами, якщо всі люди втілять ці зміни у життя і згуртуються, вірус буде переможений.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих, з них тих, хто хворів Covid-19 і одужав, - 79 883, а померлих – 7 174.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний - на Житомирщині. У Чернівцях також померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.