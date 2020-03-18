США відправляють два кораблі-госпіталі до осередків Covid-19 на своїй території

Президент США Дональд Трамп заявив, що відправить два медичних кораблі ВМС США до Нью-Йорка, а також до західного узбережжя США, де виявлена найбільша кількість цивільного населення, зараженого коронавірусом.

Про це він заявив у середу під час пресконференції в Білому домі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Зараз відбувається їх підготовка. Це великі білі кораблі з червоними хрестами на бортах", - заявив Трамп.

Він додав, що один плавучий госпіталь буде розміщений біля берегів Нью-Йорка, найбільшого мегаполіса США, де зафіксовано кілька тисяч інфікованих. Місце розташування другого медичного корабля на західному узбережжі президент не уточнив.

Глава Білого дому також заявив, що одразу після пресконференції підпише Закон про воєнне виробництво.

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Крім того, глава Пентагону Марк Еспер заявив, що Міноборони виділить до п'яти мільйонів масок та інших засобів індивідуального захисту зі стратегічних резервів США. За його словами, "перший мільйон масок буде доступний негайно".

Загалом, за даними Центру системних наук та інженерії при Університеті Гопкінса, у США станом на середу виявлено 7324 інфікованих. 115 пацієнтів померли. Про тих, хто повністю видужав, інформації немає. Найбільше летальних випадків зафіксовано в штатах Вашингтон (55 людей), Нью-Йорк (16 осіб), Каліфорнія (13 пацієнтів).

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли. На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.

Фото: U.S. Navy/Bill Mesta