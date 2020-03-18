США частково закривають кордон з Канадою через коронавірус

Сполучені Штати закривають кордон з Канадою для "несуттєвих перевезень".

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у Twitter.

"Ми, за взаємною згодою, тимчасово закриємо наш північний кордон з Канадою для несуттєвих перевезень. На торгівлю це ніяк не вплине. Деталі будуть згодом!" - написав Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, Канада закриває кордон для усіх іноземців, окрім американців, починаючи із 18 березня.

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"Від середи ми відмовлятимемо у в’їзді до Канади усім, хто не є громадянином або постійним жителем Канади. У цих заходах будуть передбачені деякі винятки, приміром для екіпажів літаків, дипломатів, близьких родичів громадян Канади та, поки що, громадян США", - сказав прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо.

За даними ресурсу Worldometer, що веде статистику захворювань в реальному часі, у США на даний момент зафіксовано більше 7 тисяч інфікованих коронавірусом та 116 смертей.

У Канаді – 598 випадків захворювання і 8 смертей.