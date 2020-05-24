Гідроксихлорохін збільшує смертність пацієнтів із COVID-19

Препарат гідроксихлорохін збільшує ризик летального випадку внаслідок коронавірусу.

Про це свідчать результати нового дослідження, проведеного фахівцями із Гарвардського медичного департаменту, лікарні Brigham and Women’s Hospital, що в Бостоні, а також фахівцями із 671 шпиталю у різних країнах світу, передає "Голос Америки".

Дослідники проаналізували медичну історію у 96 тисяч людей, що мали COVID-19, на території шести континентів. Дослідження проводили від 20 грудня до 14 квітня. За цей час 10 700 пацієнтів, що вживали хлорохін або гідроксихлорохін, померли у лікарні.

Взявши до уваги різні фактори — вік, расу, стать пацієнтів — дослідники прийшли до висновку, що ці препарати збільшували ризик смертності на 34%, а ризик серцевої аритмії зростав на 137%.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що вже понад тиждень щодня приймає гідроксихлорохін, попри застереження Управління США з нагляду за якістю продуктів та медичних засобів.

У понеділок лікар Білого дому Шон Конлі оприлюднив заяву, де мовиться, що після обговорення з президентом переваг і недоліків гідроксихлорохіну, вони прийшли до висновку, що “потенційна користь від приймання цього препарату переважає відносний ризик”.

Білий дім поки не прокоментував результати нового дослідження.

Нагадаємо: гідроксихлорохін відомий своїми побічними ефектами, серед яких слабкість у м'язах та серцева аритмія. Чимало дослідників наразі вивчають його дію у боротьбі з коронавірусом, втім ефективність цього препарату не доведена.