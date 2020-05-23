Кількість померлих від COVID-19 у Штатах наближається до 100 тисяч

Кількість померлих від COVID-19 у Штатах наближається до 100 тисяч

Укрінформ
Кількість померлих людей від COVID-19 у Сполучених Штатах невпинно наближається до 100-тисячної позначки, подолавши в ніч проти суботи рубіж 97 тисяч осіб.

Про це свідчать дані сайту Worldometer.

Так, за офіційними даними, зібраними сайтом, у США зареєстровано 1 млн 645 тис. людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. При цьому, кількість померлих від хвороби перевищує 97,6 тисячі пацієнтів. Водночас, понад 403 тисяч людей визнані такими, що одужали повністю.

Читайте також: Південна Америка стала новим епіцентром пандемії коронавірусу - ВООЗ

Сполучені Штати продовжують лідирувати за кількістю заражених коронавірусом нової форми серед інших країн у світі. Найскладніша ситуація при цьому спостерігається в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Іллінойс.

Нагадаємо: у світі налічується понад 5,3 млн хворих на COVID-19, понад 340 тисяч померлих та понад 2,158 мільйона людей, які одужали.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-