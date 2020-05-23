Кількість померлих від COVID-19 у Штатах наближається до 100 тисяч

Кількість померлих людей від COVID-19 у Сполучених Штатах невпинно наближається до 100-тисячної позначки, подолавши в ніч проти суботи рубіж 97 тисяч осіб.

Про це свідчать дані сайту Worldometer.

Так, за офіційними даними, зібраними сайтом, у США зареєстровано 1 млн 645 тис. людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. При цьому, кількість померлих від хвороби перевищує 97,6 тисячі пацієнтів. Водночас, понад 403 тисяч людей визнані такими, що одужали повністю.

Сполучені Штати продовжують лідирувати за кількістю заражених коронавірусом нової форми серед інших країн у світі. Найскладніша ситуація при цьому спостерігається в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Іллінойс.

Нагадаємо: у світі налічується понад 5,3 млн хворих на COVID-19, понад 340 тисяч померлих та понад 2,158 мільйона людей, які одужали.