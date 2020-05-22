Південна Америка стала новим епіцентром пандемії коронавірусу - ВООЗ

Південна Америка стала новим епіцентром пандемії COVID-19.

Про це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я із надзвичайних ситуацій в сфері охорони здоров’я Майкл Райан, повідомляє Estadao.

Зазначається, що найбільш ураженою коронавірусною хворобою країною є Бразилія. За даними ВООЗ, кількість підтверджених випадків зараження у Бразилії наближається до 300 тисяч, більшість з них припадає на Сан-Паулу.

Бразилія за кількістю хворих перебуває зараз на третьому місці в світі – після США та РФ.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5 250 203, з них 336 421 летальний, одужало 2 119 688 людей.

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