У Бразилії зафіксували рекордну добову смертність від коронавірусу - понад 1,1 тисячі

У Бразилії наразі спостерігається найвища за весь час пандемії добова кількість заражень коронавірусом і спричинених ним смертей.

Про це повідомляє BВC.

"Бразилія зафіксувала найвище зростання інфікованих та померлих через коронавірус від початку спалаху на території країни. За останню добу зафіксовано 17 408 нових випадків та 1179 смертей", - ідеться у повідомленні.

Наразі повідомляється про 271 628 інфікованих та 17 971 померлого від COVID-19 у Бразилії.

Таким чином, ця країна опинилася на третьому місці у світі за кількістю заражень – після США та РФ.

При цьому експерти наголошують, що реальна картина в Бразилії може бути ще гіршою через недостатній рівень тестування в країні.

Читайте також: У Швеції зафіксували рекордну місячну смертність від коронавірусу

Раніше президент Бразилії Жаїр Болсонару неодноразово висловлював своє секептичне ставлення щодо коронавірусу та критикував карантинні обмеження.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 5 017 883 випадки зараження коронавірусом, з них 325 624 летальні, одужало 1 980 118 людей.