У Швеції зафіксували рекордну місячну смертність від коронавірусу
Про це пише The Guardian.
"За даними статистики, опублікованої сьогодні, Швеція, чий м'який підхід до боротьби з пандемією коронавірусу привернув увагу всього світу, зафіксувала рекордну кількість смертей протягом майже трьох десятиліть у квітні", - йдеться у повідомленні.
За даними статистичного управління Швеції, в країні з населенням 10,3 млн осіб протягом квітня померли 10 458 осіб.
Востаннє такі високі показники смертності фіксувалися у грудні 1993 року, коли у Швеції вирувала епідемія грипу. До цього найсмертельнішим роком вважається 1918, коли в країні вирувала пандемія грипу більш відомого як "Іспанка".
У понеділок Швеція повідомила про 30 377 підтверджених випадків коронавірусу та 3 598 смертей внаслідок пандемії COVID-19.
Швеція не запроваджувала жорсткі карантинні обмеження, як в інших країнах Європи, натомість вона пішла шляхом рекомендацій для населення. В країні не закривали школи, кафе, бари, ресторани та підприємства, натомість людей закликали дотримуватися правил соціального дистанціювання.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 848 180, з них 317 793 летальні, одужало 1 880 111 осіб.