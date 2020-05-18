У Південній Кореї заявляють, що повторно інфіковані коронавірусом - не заразні

Корейський центр контролю і профілактики захворювань заявляє, що пацієнти, у яких повторний тест на коронавірус є позитивним, не заразні.

Про це повідомляє CNN.

«Служби охорони здоров'я перевірили 790 випадків тісних контактів із 285 випадками повторних позитивних тестів після одужання, але не виявили інфекцій, пов'язаних із пацієнтами, що одужали», - йдеться у повідомленні.

В KCDC заявили, що наразі достеменно невідомо, чому повторний тест на коронавірус у деяких пацієнтів є позитивним. На думку експертів Центру, тест методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) може виявляти частки мертвого вірусу.

Коли позитивний зразок виділили та культивували, за результатами повторного ПЛР-дослідження коронавірусу не знайшли.

Отже, люди, які перехворіли на коронавірус та отримали позитивний результат після повторного тестування, насправді не були заразними.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 848 180, з них 317 793 летальні, одужало 1 880 111 осіб.