Вчені у Штатах знайшли антитіла, які захищають від коронавірусу — ЗМІ

Американська біофармацевтична компанія розробила речовину, спроможну упродовж чотирьох днів знищити в людському організмі коронавірус.

Про це пише Fox News.

“Розташована у Каліфорнії біофармацевтична компанія “Sorrento Therapeutics” стверджує, що знайшла антитіло, здатне захистити тіло людини від коронавірусу та вивести його з організму упродовж чотирьох днів”, - йдеться у матеріалі.

На переконання розробників, лікування від коронавірусу може стати доступним ще до появи повноцінної вакцини. “Хочемо наголосити на існуванні лікування. Є вирішення, що працює на 100%. Якщо нейтралізаційне антитіло перебуває в організмі, потреби у соціальному дистанціонуванні немає. Суспільство можна без страху відкривати”, - розповів засновник “Sorrento Therapeutics” Генрі Джі.

Зазначається, що компанія готова щомісячно випускати 200 тисяч доз лікувального препарату, але готується наростити виробництво до десятків мільйонів доз, аби вдовольнити очікуваний попит.

“Джі звернув увагу, що антитіло може використовуватися як запобіжний захід, оскільки не має побічних ефектів. Речовина також здатна показати вищу ефективність, ніж будь-яка вірогідна вакцина”, - зауважує Fox News.

Хоча компанія заявляє про ефективність створеного методу лікування, його ще не було затверджено Управлінням з продовольства й медикаментів США, що є обов’язковим кроком для початку масового виробництва.

“Щойно антитіло уведено, пацієнт стає невразливим до хвороби. Упродовж тривалого часу антитіло знаходиться в організмі. Якщо Управління затвердить нас негайно, кожен, хто отримає дозу антитіла зможе повернутися до роботи й не перейматися інфікуванням COVID-19”, - наголосив старший віцепрезидент “Sorrento Therapeutics” Марк Брансвік.

Як раніше повідомляло агентство, наразі у світі зафіксовано 4 719 044 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

Загалом у світі упродовж пандемії коронавірусної хвороби вже померли 313 180 осіб.