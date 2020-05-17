У Європі — понад 200 випадків дитячого синдрому, що пов'язують з COVID-19

У Європі — понад 200 випадків дитячого синдрому, що пов'язують з COVID-19

Укрінформ
У країнах Євросоюзу та Британії з початку року зафіксовано 230 випадків дитячого запального синдрому, який може бути пов'язаний з інфікуванням коронавірусом.

Про це 16 травня, повідомили в Європейському центрі з профілактики захворювань та боротьби з ними (ECDC), повідомляє DW.

За даними центру, з початку року зареєстровано близько 230 "підозрілих випадків", що супроводжувалися появою у дітей так званого "педіатричного мультисистемного запального синдрому" (ПМВС), який лікарі на даному етапі асоціюють з можливим інфікуванням COVID-19.

Від ПМВС померли дві дитини – у Великій Британії та Франції.

"На сьогодні зв'язок між SARS-CoV-2 і цим новим захворюванням з клінічними ознаками мультисистемного запалення ще не встановлений, хоча він і здається вірогідним", - відзначають експерти ECDC.

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Епідеміологічні дослідження свідчать, що діти менш схильні до дії COVID-19. Лише у 2,1 відсотка лабораторного виявлених випадків COVID-19, інформація про які була передана Європейській системі моніторингу (TESSy), йшлося про хворих у віковій групі від 0 до 14.

Фахівці ECDC домовилися з державами-членами ЄС, єврозони та Британією щодо включення інформації про ПМВС в якості можливого ускладнення у зведення, що стосуються спостереження за ситуацією з COVID-19 на рівні ЄС.

Раніше автори дослідження, які вивчали ситуацію з коронавірусом в педіатричному відділенні лікарні в італійському Бергамо констатували, що кількість дітей, госпіталізованих із симптомами ПМВС з лютого по квітень, було приблизно в 30 разів більше, ніж звичайно.

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Нагадаємо: гострий запальний синдром схожий з рідкісною хворобою Кавасакі. Її діагностують переважно у немовлят і дошкільнят до п'яти років. Новий небезпечний синдром зустрічається й у дітей старшого віку, він супроводжується високою температурою, висипом, набряками, запаленням, що вражає шкіру, очі, судини та серце, а також інфекційно-токсичним шоком.

Синдром Кавасакі названий з іменем японського педіатра Томісаку Кавасакі, який в 1967 році вперше описав симптоми цього захворювання. Точна його причина досі не встановлена, хоча деякі вчені вважають, що воно може бути викликане вірусною інфекцією.

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