Пов'язаний з коронавірусом синдром уразив понад 120 дітей у США

В американському штаті Нью-Йорк зростає кількість дітей із рідкісним запальним синдромом, який пов'язують з ускладненнями внаслідок зараження коронавірусом.

Уже виявлено більше сотні таких випадків, повідомляє The New York Times.

"Чиновники сфери охорони здоров'я штату Нью-Йорк вивчають 102 випадки рідкісного й небезпечного запального синдрому, який уражає дітей та, очевидно, пов'язаний з коронавірусом", - цитує видання губернатора штату Ендрю Куомо.

За його словами, у 71% випадків діти потребували реанімаційних заходів. Зараз близько половини маленьких пацієнтів залишаються у лікарнях.

Куомо також зазначив, що 60% дітей із цим синдромом мали позитивні тести на коронавірус, у решти 40% були виявлені антитіла.

Окрім того, у сусідньому з Нью-Йорком штаті Нью-Джерсі підтверджено 18 випадків подібного синдрому, у Коннектикуті - шість.

Як повідомляв Укрінформ, останніми тижнями у штаті Нью-Йорк виявлено невідомий раніше запальний синдром, який уражає дітей - від немовлят до підлітків.