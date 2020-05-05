У Нью-Йорку виявили новий синдром у дітей, пов'язаний з COVID-19

П'ятнадцять дітей, які мали позитивні тести на коронавірус або перехворіли ним, поступили за останні тижні до лікарень Нью-Йорка з незвичайним синдромом, який лікарі пов’язують з наслідками COVID-19.

Про це повідомляє у вівторок телеканал ABC News із посиланням на Департамент охорони здоров'я Нью-Йорка.

"Пацієнти віком від 2 до 15 років були госпіталізовані до відділень інтенсивної терапії в період з 17 квітня по 1 травня з різними симптомами, пов'язаними з токсичним шоком або хворобою Кавасакі (захворюванням кров'яних судин), рідкісним запальним синдромом, яким зазвичай страждають діти віком до 5 років", - зауважує телеканал.

Жоден з дітей-пацієнтів не помер, однак, більше половини потребували підтримки артеріального тиску, а п'ятьом із них довелося робити штучну вентиляцію легенів.

"Клінічні особливості різняться, залежно від ураженості системи органів", - прокоментував ситуацію заступник міського уповноваженого з питань охорони здоров'я з контролю захворювань доктор Демет Даскалакіс.

За його словами, повний спектр захворювань у дітей до кінця ще не встановлений.

Всі 15 пацієнтів мали помірну температуру, тоді як у більшої половини спостерігалися висип, біль у животі, блювота й діарея. Лікарі описали невідомий недуг як "багатосистемний запальний синдром, потенційно пов'язаний із COVID-19".

Водночас медики допускають проявлення цього синдрому серед більшого числа дітей, підкреслюючи, що ними встановлені лише важкі випадки захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, США залишаються першими у списку за кількістю хворих на COVID-19. За останніми даними Медичного університету імені Джона Гопкінса, в Сполучених Штатах зафіксовано понад 1,180 млн випадків захворювання. При цьому 68 934 людини померли, 187 180 одужали повністю.