Коронавірус може розмножуватися у кишківнику людини - вчені

Науковці заявляють, що відповідно до отриманих даних, коронавірус може локалізуватися не лише в легенях, а й у кишківнику людини, і поширюватися за допомогою відходів життєдіяльності.

Про це йдеться у дослідженні китайських учених, опублікованому в журналі Nature Medicine.

«Клітини кишковника можуть легко заражатися SARS-CoV-2 і ставати осередком поширення COVID-19 в організмі. Це вдалося довести після вирощування штучного аналога кишковника кажанів і людини та аналізу відходів. З’ясувалося, що вірусні частинки можуть зберігатися в відходах життєдіяльності, а потім успішно поширюватися як від кажана до людини, так і навпаки», - йдеться у повідомленні.

Учені підкреслили, що дані про новий осередок поширення коронавірусу пояснюють наявність кишкових розладів у інфікованих пацієнтів.

Поки що невідомо, наскільки швидко може передаватися коронавірус через відходи життєдіяльності людини, наприклад, за допомогою каналізації.

Як повідомлялося, раніше китайські науковці змогли встановити небезпечну мутацію, що дозволяє вірусу SARS-CoV-2 інфікувати людину повторно, незважаючи на імунітет, а також відкрили здатність коронавірусу «обманювати» імунітет людини.