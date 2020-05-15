Помпео засудив Китай за спроби викрасти дані про ліки від COVID-19

Держсекретар США Майкл Помпео засудив спроби Китаю викрасти інформацію щодо наукових розробок проти COVID-19 та закликав офіційний Пекін припинити таку діяльність.

Про це йдеться в заяві глави Держдепартаменту США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сполучені Штати засуджують кіберспроби осіб, пов'язаних з КНР, викрасти інтелектуальну власність США, а також дані про результати досліджень щодо COVID-19",- заявив Помпео.

Він підкреслив, що Сполучені Штати закликають Пекін "припинити цю шкідливу діяльність".

Глава американської дипломатії послався на оцінки правоохоронних органів США, наголосивши, що "потенційне викрадення цієї інформації загрожує наданню безпечного, ефективного й кваліфікованого лікування".

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За словами Помпео, поведінка Китаю у кіберпросторі є "продовженням контрпродуктивних дій" від самого початку пандемії COVID-19.

"Поки США, наші союзники й партнери координують колективну, прозору відповідь, аби врятувати людські життя, КНР і надалі примушує мовчати науковців, журналістів і громадян та поширює дезінформацію, що посилює небезпеку цієї кризи", - заявив держсекретар.

Як повідомлялося, ФБР, а також Агентство кібербезпеки та захисту інфраструктури США офіційно підтвердили спроби Китаю викрасти інформацію, пов'язану з розробками вакцини та ліків проти COVID-19.