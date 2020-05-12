Штати хочуть звинуватити Китай у спробах викрасти дослідження вакцини COVID-19

Уряд Сполучених Штатів готується оголосити офіційне попередження Китаю через його хакерські спроби викрасти дані з дослідницьких установ США, що працюють над розробкою вакцини проти COVID-19.

Про це повідомила в понеділок американська газета The Wall Street Journal із посиланням на джерело в адміністрації.

"Адміністрація Трампа планує видати попередження, що хакери, пов'язані з китайським урядом, намагаються викрасти інформацію американських дослідників, які працюють над розробкою протикоронавірусної вакцини", - зазначається в повідомленні.

При цьому зазначається, що ФБР та Міністерство внутрішньої формують офіційні звинувачення проти Пекіна щодо спроб викрадення в американських установах цієї інформації, яка має статус інтелектуальної власності.

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Нагадаємо: уряд США активно звинувачує китайську владу в приховуванні правди про масштаби поширення коронавірусу до моменту оголошення пандемії у світі.