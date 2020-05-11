Німеччина затвердила спецпрограму з розробки вакцини проти коронавірусу

Німецький уряд затвердив у понеділок спеціальну програму з розробки та налагодження виробництва вакцини проти COVID-19 вартістю 750 мільйонів євро.

Про це заявила міністр освіти та науки ФРН Аня Карлічек, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні уряд затвердив унікальну до цього часу спеціальну програму з розробки та виготовлення вакцини вартістю до 750 млн євро», - сказала Карлічек на брифінгу в Берліні.

Вона зауважила, що це найбільша до цього часу сума, яку міністерство виділяє на подібні цілі, що демонструє намагання уряду зробити все, аби найскоріше мати у розпорядженні вакцину, яка є головною умовою повернення до відносно нормального життя.

Карлічек підкреслила, що треба залишатися реалістами і не чекати на диво, але бути готовими до невдач. Вона також нагадала, що розробка вакцин завжди є дуже коштовною і займає дуже багато часу, але зараз ситуація є виключною, що вимагає від усіх працювати в посиленому режимі, адже саме швидке представлення вакцини якомога більшій кількості людей в усьому світі є «центральним викликом у взятті під контроль пандемії».

«Ми, як і раніше, виходимо з того, що вакцину вдасться створити не раніше середини 2021 року», - сказала міністр.

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Вона зазначила, що клінічні випробування будуть проводитися в прискореному режимі, але за жорстких умов забезпечення безпеки волонтерів. Планується також розширити можливості компаній, які спеціалізуються на виробництві медикаментів, і створювати нові. Коли почнеться виробництво, вакцину обіцяють розповсюджувати як у Німеччині, так і за кордоном.

Рівно тиждень тому на донорській конференції щодо програм розробки вакцини на міжнародному рівні канцлер ФРН Ангела Меркель оголосила про виділення країною 525 млн євро.