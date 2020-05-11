Репродуктивне число зараження в Німеччині знову перевищило 1

Після кількох днів зниження репродуктивного числа – кількості випадків зараження одною людиною інших – знову перевищили в Німеччині позначку в 1.

Про це йдеться в аналізі Інституту Роберта Коха.

"Поточна оцінка становить R = 1,13", - йдеться у звіті за 10 травня.

З початку травня він коливався між 0,7 і 0,8, а 6 травня й зовсім опустився до 0,65.

Репродуктивне число – показник, який враховує влада при послабленні карантинних обмежень. З 11 травня та на протязі тижня в більшості земель буде знято чергові обмеження, зокрема в галузі гастрономії.

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Центральний і земельні уряди погодилися з можливістю повернення до більш жорстких норм у разі, якщо кількість нових захворювань буде перевищувати позначку 50 та 100 тисяч. Наразі вже 5 округів перевищили цю межу.

Загалом з початку епідемії в Німеччини було клінічно підтверджено 169 218 випадків зараження, померло 7395, одужали – майже 144 з воловиною тисяч.