Учені виявили сотні мутацій коронавірусу, що викликає COVID-19

Учені зі США та Великої Британії нещодавно виявили, що вже існують сотні різних мутацій коронавіурсу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19.

Про це повідомляє BBC.

«Американські та британські учені дослідили, що вірус, який викликає захворювання COVID-19, має сотні мутацій. Ніхто не встановив, що це буде означати для поширення вірусу серед людей та наскільки ефективною може бути вакцина», - йдеться у повідомленні.

Слід зауважити, що попереднє дослідження у США показало, що одна конкретна мутація - D614G - стає домінуючою і може зробити захворювання більш заразним.

Результати цього дослідження ще не перевірили інші науковці і його офіційно не публікували.

Дослідники з Національної лабораторії Лос Аламос в штаті Нью-Мексико відстежують зміну "шипа", який надає вірусу його виразної особливої форми.

Дослідницька група проаналізувала дані з Британії щодо хворих на коронавірус у Шеффілді. Хоча вчені виявили, що люди з такою мутацією вірусу, схоже, мають більшу кількість коронавірусу у своїх зразках, науковці не знайшли доказів того, що ці люди хворіли тяжче або довше перебували в лікарні.

Ще одне дослідження Університетського коледжу Лондона (UCL) виявило 198 повторюваних мутацій вірусу. Один з його авторів, професор Франсуа Баллу, повідомив: «Мутації самі по собі не є поганою річчю, і немає нічого, що дозволяє припустити, що SARS-CoV-2 мутує швидше або повільніше, ніж очікувалося».

У дослідженні з Університету Глазго, в якому також аналізували мутації, наголошується, що ці зміни не дорівнюють різним штамам вірусу.

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Моніторинг невеликих змін у структурі вірусу важливий для розробки вакцин.

Наприклад, вірус грипу мутує так швидко, що щороку доводиться коригувати вакцину, аби справлятися зі специфічним штамом, який циркулює.

Як повідомлялося, станом на ранок 7 травня у світі в цілому зафіксовано більш ніж 3,82 млн випадків зараження коронавірусом, включаючи понад 265 тис. летальних.