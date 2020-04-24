Антитіла після зараження COVID-19 з'являються у 26% людей — вчені

Епідеміологічне дослідження, проведене фахівцями Інституту Пастера в середній школі в містечку Крепі-ан-Валуа в департаменті Уаз (північ Франції), яке опинилася в епіцентрі епідемії COVID-19, виявило, що 26% інфікованих вчителів, старшокласників та їхніх сімей мають антитіла проти вірусу.

Про це пише впливове французьке видання l'express.

«Антитіла після зараження COVID-19 з’являються у 26% людей. Цей рівень цілком достатній для ухвалення рішення щодо продовження карантину та не виправдовує найменше розслаблення», - йдеться у дослідженні.

Загалом з початком епідемії у Франції 41% старшокласників, викладачів та співробітників, які працюють у цій школі, були заражені коронавірусом у лютому-березні. Вони передали коронавірус членам родин (батькам, братам і сестрам), з яких лише 11% мали антитіла проти COVID-19, йдеться у дослідженні, проведеному з використанням тестів на виявлення антитіл.

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Учені роблять висновок, що показник занадто низький ( для створення колективного імунітету має бути 60%-70%). «Ми не впевнені в захисному характері антитіл», - підкреслив автор дослідження професор Інституту Пастера Арно Фонтане. На його думку, результати свідчать, що колективний імунітет не буде встановлений швидко.

Як повідомлялося, у світі зареєстровано 2 716 806 випадків зараження коронавірусом, з них 190 528 - летальних, 745 413 осіб одужали.