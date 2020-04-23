Корейські медики знайшли коронавірус у вилікуваних людей з антитілами

У Південній Кореї заявили, що у деяких пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, повторно виявили позитивний результат на COVID-19.

Про це заявила директорка Корейського центру з контролю і профілактики захворювань доктор Юн Юн-Кьонг, повідомляє CNN.

«Можна припустити, що залежно від пацієнта вірус може залишатися в організмі протягом різного періоду часу, не будучи повністю видалений навіть після утворення нейтралізуючих антитіл. Зараз проводиться додаткове дослідження», - сказала вона.

Аналіз зразків від пацієнтів, які одужали, показує, що всі вони сформували нейтралізуючі антитіла, але майже у половини все ще є вірусний генетичний матеріал.

За словами Юн Юн-Кьонг, ці пацієнти, ймовірно, не заразні.

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Корейський центр із контролю і профілактики захворювань провів аналіз 25 пацієнтів, які одужали, щоб визначити, чи можна виявити вірус COVID -19.

У 25 пацієнтів були сформовані нейтралізуючі антитіла проти вірусу, а у 12 пацієнтів був позитивний результат тесту на коронавірус.

За словами Юн-Кьонг, коли дослідники початково брали зразки у цих 12 пацієнтів, результати були негативними.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 квітня у світі вже зареєстрували 2 638 024 випадки зараження коронавірусом, з них – 721 734 одужали і 184 235 померли.