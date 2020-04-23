Від коронавірусу у світі одужали понад 720 тисяч осіб

Станом на ранок 23 квітня у світі зареєстрували 2 638 024 випадки зараження коронавірусом COVID-19, з них – 721 734 особи одужали та 184 235 осіб померли.

Про це повідомляє сайт Worldometer.

COVID-19 зачепив 210 країн та територій. Серед хворих на вірус 56 676 осіб перебувають у критичному або серйозному стані.

Антилідером за кількістю випадків лишаються Сполучені Штати, де за добу "приєдналося" ще 375 нових хворих, і загальна кількість випадків коронавірусу в країні сягнула 849 092. З них – 84 050 осіб одужали, 47 681 людина померла.

В Іспанії зафіксовано 208 389 випадків COVID-19 (21 717 смерті і 85 915 одужали), а в Італії – 187 327 випадків (25 085 смертей і 54 543 особи, що одужали).

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У Китаї зареєстрували 82 798 випадків (10 нових випадків за добу). Кількість жертв за добу не зросла і становить 4 632 людини. Одужали 77 207 осіб.

Найбільшу кількість нових випадків COVID-19 з початку нової доби зафіксували у Мексиці - 1 043 нових хворих (10 544 загалом) і 113 нових смертей (970 загалом).

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією ЦГЗ, станом на ранок 22 квітня в Україні підтверджено 6 592 випадки COVID-19, 424 пацієнти одужали, а 174 померли.

Фото: АА