ВООЗ сподівається на відновлення американського фінансування

Всесвітня організація охорони здоров’я дуже сподівається, що США переглянуть своє рішення стосовно припинення фінансування організації.

Про це заявив голова ВООЗ Тедрос Адаом Гебреісус, пише Xinhua.

“Сподіваюся, рішення про заморожування коштів буде переглянуто й США знову підтримуватимуть роботу ВООЗ та продовжуватимуть рятувати життя”, - сказав Гебреісус.

Він зазначив, що в період його перебування на посаді міністра охорони здоров’я Ефіопії, США багато зробили для розбудови системи охорони здоров’я в цій країні.

Тедрос додав, що у своїй ролі голови ВООЗ був свідком активної підтримки Штатами цієї міжнародної організації. “Сподіваюся, що США вважають це важливою інвестицією не лише для допомоги іншим, але й для убезпечення самих себе”, - зауважив він.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Дональд Трамп заявив, що США призупиняють виділення коштів на фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я.

"Реальність така, що ВООЗ не змогла вчасно отримати прозору інформацію, опрацювати та поділитися нею в належний спосіб», - зазначив американський лідер.

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