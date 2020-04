Глава ВООЗ: Коронавірус з нами надовго

Про це в середу, 22 квітня, йдеться на сторінці ВООЗ в Twitter.

Гебреісус зазначив, що зараз спостерігаються випадки повторних спалахів коронавірусу в країнах, яких одними з перших торкнулася пандемія.

"Деякі з країн, які пандемія торкнулася першими, тепер починають фіксувати відродження у випадках. Не помиляйтеся: нас чекає довгий шлях. Цей вірус буде з нами довго", - заявив він.

