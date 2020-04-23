Глава ВООЗ: Коронавірус з нами надовго

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що коронавірус буде пліч-о-пліч з людством ще довго.

Про це в середу, 22 квітня, йдеться на сторінці ВООЗ в Twitter.

Гебреісус зазначив, що зараз спостерігаються випадки повторних спалахів коронавірусу в країнах, яких одними з перших торкнулася пандемія.

"Деякі з країн, які пандемія торкнулася першими, тепер починають фіксувати відродження у випадках. Не помиляйтеся: нас чекає довгий шлях. Цей вірус буде з нами довго", - заявив він.

"And some that were affected early in the pandemic are now starting to see a resurgence in cases.



Make no mistake: we have a long way to go. This virus will be with us for a long time"-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 22, 2020

Як раніше повідомляло агентство, вчора Німеччина схвлила клінічні випробування антикоронавірусної вакцини на людях.

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Випробування триватимуть в 3 етапи: спочатку на невеликій групі - 200 добровольців віком від 18 до 55 років, потім на кількох тисячах людей і насамкінець - на 20 тисячах осіб. Вакцинуватимуть одним із кількох злегка модифікованих варіантів вакцини.