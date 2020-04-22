Німеччина починає випробовувати вакцину проти коронавірусу на людях

У Німеччині схвалено клінічні випробуванні антикоронавірусної вакцини на людях.

Це підтвердив 22 квітня Федеральний інститут вакцин та біомедичних препаратів Пауля Ерліха (PEI) в Twitter.

"Перше клінічне випробування вакцини проти COVID-19 затверджено в Німеччині. Тестування вакцини на людині є важливою віхою на шляху до безпечних та ефективних вакцин проти COVID-19", - йдеться у дописі PEI.

Як уточнив на пресконференції Клаус Ціхутек, президент PEI, дозвіл протестувати вакцину на здорових добровольцях отримала фірма BioNTech з Майнца.

Випробування проходитимуть в 3 етапи: спочатку на невеликій групі - 200 добровольців віком від 18 до 55 років, потім на кількох тисячах людей і насамкінець - на 20 тисячах осіб. Вакцинуватимуть одним із кількох злегка модифікованих варіантів вакцини.

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Зазначається, що початкові клінічні випробування спрямовані на визначення загальної переносимості кандидатів та їх здатності генерувати специфічну імунну відповідь проти збудника.

Інститут Пауля Ерліха передбачає, що наступні клінічні випробування кандидатів у Німеччині розпочнуться в найближчі кілька місяців. Для боротьби з пандемією знадобиться кілька вакцинних препаратів для забезпечення належного догляду.

Як повідомляв Укрінформ, у світі зафіксовано 2 573 471 випадків коронавірусу, з них 701 838 осіб одужали і 178 558 померли.