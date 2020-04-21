Британія 23 квітня починає випробовувати вакцину проти коронавірусу на людях

Британія 23 квітня починає випробовувати вакцину проти коронавірусу на людях

Укрінформ
Вчені Оксфордського університету у четвер, 23 квітня, розпочнуть випробування вакцини проти коронавірусу на людях.

Про це інформує Independent.

"Випробування на людині потенційної вакцини проти коронавірусу, розробленої в Оксфордському університеті, мають розпочатися у четвер", - заявив міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок.

Один з членів команди дослідників повідомив, що якщо випробування пройдуть успішно, мільйони доз вакцини можуть бути готові для використання до осені цього року.

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За словами Генкока, уряд Британії виділив оксфордським вченим 20 мільйонів фунтів на клінічні випробування, ще 22,5 мільйона були виділені на дослідження Імперському коледжу Лондона.

"У довготерміновій перспективі кращий спосіб перемогти коронавірус - це винайти вакцину. Велика Британія вклала більше коштів, ніж будь-яка інша країна у глобальний пошук вакцини", - підкреслив британський урядовець.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 годину 21 квітня загальна кількість заражених коронавірусом у світі досягла 2 503 332 осіб, померли – 171 791 людина, одужали – 659 300 пацієнтів.

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