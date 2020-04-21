ООН ухвалила резолюцію про доступ до ліків проти Covid-19, співавтором якої є Україна

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію про забезпечення глобального доступу до медичного обладнання, ліків та вакцин для боротьби проти Covid-19, одним із головних співавторів якої стала Україна.

Загалом до резолюції, яку ініціювала Мексика, приєдналося майже 180 країн, зазначив в ексклюзивному коментарі Укрінформу Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Мексика продемонструвала добрий приклад конструктивного й неполітизованого підходу для посилення взаємодії міжнародної спільноти на тлі глобальної біди", - підкреслив дипломат.

У цьому зв'язку Кислиця нагадав, що окремі країни, зокрема Російська Федерація, пропонували власні проєкти резолюцій, які під приводом спільної боротьби з Covid-19 містили заклики скасувати міжнародні санкції.

"Наша позиція чітка: на послідовну підтримку ООН можуть заслуговувати лише ті документи, які матимуть практичне значення у війні проти пандемії", - підкреслив представник України.

Нова резолюція, зокрема, заохочує держави активніше фінансувати розробки вакцин та ліків, використовувати цифрові технології, посилювати міжнародну наукову взаємодію та координацію в боротьбі з Covid-19. Крім того, документ закликає на рівні кожної країни запобігати спекуляції та необґрунтованим накопиченням, які можуть перешкоджати доступу до ефективних лікарських засобів та медобладнання.

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"Пустими гаслами вірусів не здолати. ООН не має розпорошувати свої зусилля на політичний спам, зліплений деякими країнами нашвидкуруч. Ми маємо консолідуватися навколо того, що нас об’єднує, а не роз’єднує", - наголосив постійний представник України при ООН.