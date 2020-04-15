Україна підтримує ініціативу Генсека ООН щодо протидії фейкам під час пандемії

Україна, яка нині представлена в бюро Комітету ООН з питань інформації, підтримує ініціативу Антоніу Гутерреша щодо протидії фейкам і дезінформації навколо пандемії COVID-19.

Про це повідомив у середу в ексклюзивному коментарі Укрінформу Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Ми підтримуємо ініціативу Генерального секретаря ООН про боротьбу із дезінформацією навколо COVID-19. Для України як віцеголови Комітету з питань інформації протидія фейкам є одним із пріоритетних завдань, оскільки ми на власному досвіді добре знаємо, як деякі країни, зокрема Російська Федерація, намагаються використати пандемію для просування інсинуацій в інформаційному просторі", - зауважив український постпред.

За його словами, першим фейком, який потребує спростування, "є російський наратив про взаємозв’язок між діючими санкціями та гуманітарною допомогою для боротьби з COVID-19".

При цьому Кислиця назвав "важливим аспектом кампанії" роботу з корпораціями, які керують соціальними мережами.

"Користувачі повинні мати доступ до підтверджених наукою фактів про пандемію. Реакція на історії, які можуть вводити в оману, а подекуди й завдавати шкоди добробуту людей, має бути більш ефективною", - зазначив дипломат.

Водночас в процесі протидії новому коронавірусу "потрібно залишатися людьми", уникати дискримінації та пам’ятати про права людини, підкреслив Кислиця. Хвороба вже наробила багато шкоди, але вона "не повинна повертати людей в епоху середньовіччя, тож перемога має бути за наукою і здоровим глуздом".

Як повідомлялося, генеральний секретар ООН Антонію Гутерріш 14 квітня оприлюднив ініціативу щодо протидії фейкам і дезінформації про коронавірус.

"Я оголошую нову комунікаційну ініціативу ООН щодо наповнення інтернету фактами й науковими доказами для протидії зростаючій кількості дезінформації – отруті, яка наражає на небезпеку ще більше життів", - наголосив Гутерріш.

Він підкреслив, що спільними зусиллями можна перемогти COVID-19, а також "створити більш здоровий, справедливий й життєздатний світ".