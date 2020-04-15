Генсек ООН - Трампу: зараз не час скорочувати фінансування ВООЗ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відреагував на рішення президента США Дональда Трампа призупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), наголосивши, що зараз «не час» для такого кроку.

Про це повідомляє The Hill.

У заяві Гутерреш зазначив, що «не час скорочувати ресурси для діяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я чи будь-якої іншої гуманітарної організації у боротьбі з вірусом».

ВООЗ є спеціалізованою установою ООН.

«Зараз настав час єдності, а для міжнародної спільноти - час діяти спільно в дусі солідарності, щоб зупинити цей вірус та його руйнівні наслідки», - додав генсек ООН.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Трамп заявив, що США призупиняють виділення коштів на фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я.

«Реальність така, що ВООЗ не змогла вчасно отримати прозору інформацію, опрацювати та поділитися нею в належний спосіб», - наголосив американський лідер.

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Станом на 15 квітня кількість випадків коронавірусу у світі сягнула 2 000 065. З них - 484 597 осіб одужали, загинули 126 754 особи (155 за сьогодні).